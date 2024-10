M5S, cresce pressing su Raggi: "Spieghi se sta sabotando Conte" (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Virginia Raggi Spieghi a questo punto se sta conducendo una guerra sotterranea per contrastare Conte e sabotare la costituente e soprattutto dica se è stata lei a favorire l'incontro tra Beppe Grillo e l'avvocato Pieremilio Sammarco". Nel Movimento 5 Stelle, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti beninformate, starebbe crescendo l'insofferenza nei confronti dell'ex sindaca di Roma Raggi, componente del Comitato di garanzia pentastellato, considerata da molti la principale esponente, con Grillo, dell'opposizione a Giuseppe Conte e alla linea politica dell'ex premier, che non esclude eventuali alleanze nel campo progressista. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Virginiaa questo punto se sta conducendo una guerra sotterranea per contrastaree sabotare la costituente e soprattutto dica se è stata lei a favorire l'incontro tra Beppe Grillo e l'avvocato Pieremilio Sammarco". Nel Movimento 5 Stelle, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti beninformate, starebbendo l'insofferenza nei confronti dell'ex sindaca di Roma, componente del Comitato di garanzia pentastellato, considerata da molti la principale esponente, con Grillo, dell'opposizione a Giuseppee alla linea politica dell'ex premier, che non esclude eventuali alleanze nel campo progressista. (Liberoquotidiano)

