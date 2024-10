LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA | gruppo ancora compatto

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 12.59 Siamo in un tratto di leggera salita, ci avviciniamo alla prima salata di Sirtori: forse lì si accenderà la gara. 12.56 L’altimetria della corsa: #Lissone Lissone 166.7km – +2.890m 12.30h – 16.30h est. pic.twitter.com/JJAQhMgpIK — Team Polti Kometa (@TeamPoltiKometa) October 6,12.52 Siamo nel territorio di Carate Brianza: ripartono gli attacchi, ma per ora senza costrutto. 12.49 E dalnon sembra esserci voglia di provare a sganciarsi. 12.46 Nove chilometri percorsi e per ora ilè. 12.43 Per adesso nessuno è riuscito ad avvantaggiarsi. 12.40 In archivio i primi cinque chilometri. 12.37 Soliti primi chilometri abbastanza convulsi. 12.34 Prende il via la corsa e iniziano gli scatti! 12.31 Ilè partito verso il chilometro 0. 12. (Oasport)