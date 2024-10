Jasmine Paolini e Sara Errani vincono il Wta 1000 a Pechino: nuova grande impresa per le campionesse olimpiche (Di domenica 6 ottobre 2024) nuova grande impresa per Jasmine Paolini e Sara Errani. Oggi, domenica 6 ottobre, le azzurre, campionesse olimpiche di doppio femminile a Parigi 2024, hanno vinto il Wta 1000 a Pechino.Jas e Sarita si sono imposte su Chan/Kudermetova con il punteggio di (6-4 6-4) e hanno conquistato il quarto (Di domenica 6 ottobre 2024)per. Oggi, domenica 6 ottobre, le azzurre,di doppio femminile a Parigi 2024, hanno vinto il Wta.Jas e Sarita si sono imposte su Chan/Kudermetova con il punteggio di (6-4 6-4) e hanno conquistato il quarto (Europa.today)

Europa.today - Jasmine Paolini e Sara Errani vincono il Wta 1000 a Pechino | nuova grande impresa per le campionesse olimpiche

Jasmine Paolini e Sara Errani non si fermano più: trionfano nel torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino - Sara Errani e Jasmine Paolini sconfiggono Chan/Kudermetova (6-4 6-4) e vincono il WTA 1000 di Pechino, conquistando il loro quarto titolo stagionale, il quinto in assoluto e il secondo di categoria dopo Roma.Continua a leggere . (Fanpage)

WTA Pechino 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale! - Le WTA Finals, con soli 2250 punti da assegnare ancora nelle prossime settimane, oltre ai 350 punti in palio nell’ultimo atto di domani, sono ormai ad un passo per le azzurre e manca soltanto l’ufficialità per la conquista del pass, che potrebbe arrivare a breve. Nel primo set c’è uno scambio di ... (Oasport)

Jasmine Paolini manca il record di Francesca Schiavone. Ma senza Rybakina avrà altre occasioni - Punti da scartare lunedì 7 ottobre: 120 (ottavi China Open 2023). Lo stop fino a fine stagione della kazaka Elena Rybakina, però offre all’azzurra altre occasioni di approdo al numero 4 del ranking WTA: l’azzurra scarterà nelle prossime due settimane 365 punti, ma la kazaka ne perderà 500 per la ... (Oasport)