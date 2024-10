Israele teme Hamas e rafforza la sicurezza per il 7 ottobre, Teheran ferma i voli per la notte (Di domenica 6 ottobre 2024) Per l’anniversario del 7 ottobre tensione altissima in medio oriente. Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza nel timore che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto e diramato nuovo appello per evacuare il sud di Beirut che annuncia nuovi bombardamenti contro Hezbollah. L'Iran intanto ha fermato i voli per tutta la notte. (Fanpage) (Di domenica 6 ottobre 2024) Per l’anniversario del 7tensione altissima in medio oriente. Le autorità israeliane hannoto i livelli dinel timore chepossa condurre attacchi per commemorare l'assalto e diramato nuovo appello per evacuare il sud di Beirut che annuncia nuovi bombardamenti contro Hezbollah. L'Iran intanto hato iper tutta la

