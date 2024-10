Incisivi e cattivi per rifare punti

(Di domenica 6 ottobre 2024) GUBBIO Dopo le deludenti sconfitte contro Arezzo e Torres il Gubbio torna in campo oggi pomeriggio con il Pineto. Lo fa per rialzarsi, per dimostrare che le ultime due uscite sono stati passi falsi e che il Gubbio visto nelle prime gare può tornare. Mister Taurino è comunque consapevole della difficoltà della partita contro gli abruzzesi, che vogliono rifarsi dopo la sconfitta a Legnago. "Io vorrei venire a dire che sarà tutto facile – esordisce Taurino – ma sarebbe falso. Il Pineto è una formazione ben allenata, conosco Cudini, e le sue squadre danno sempre la sensazione di avere un’idea. E’ sopravvivenza, perché anche loro metteranno in campo tutto ciò che hanno". (Lanazione)