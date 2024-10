Incidente ad Albanella tra due auto: accertamenti in corso (Di domenica 6 ottobre 2024) Brutto Incidente, ieri, a Matinella di Albanella: per cause da accertare, due vetture si sono violentemente scontrate. Sul posto, la polizia municipale per i rilievi e i sanitari del 118, anche, se fortunatamente, il sinistro non ha causato feriti gravi. accertamenti in corso per stabilire le (Di domenica 6 ottobre 2024) Brutto, ieri, a Matinella di: per cause da accertare, due vetture si sono violentemente scontrate. Sul posto, la polizia municipale per i rilievi e i sanitari del 118, anche, se fortunatamente, il sinistro non ha causato feriti gravi.inper stabilire le (Salernotoday)

Salernotoday - Incidente ad Albanella tra due auto | accertamenti in corso

