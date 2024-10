Hockey ghiaccio, doppia affermazione per le italiane nella ICE League. Vincono sia Bolzano sia Val Pusteria (Di domenica 6 ottobre 2024) E’ una domenica sera positiva per le squadre italiane quella che si è appena conclusa nella regular season dell‘ICE Hockey League 2024-2025. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. In Ungheria infatti, il Bolzano si è imposto per 0-3 sui padroni di casa del Fehervar AV19. Dopo lo 0-0 dei primi venti minuti le “Foxes”: rete di Bradley, nel secondo periodo, per sbloccare la contesa e poi le griffe di Salinitri e Mantenuto per chiudere i giochi. Successo in rimonta per il Val Pusteria sull’EC-KAC, per 6-3: dopo essere partiti male, avendo chiuso il primo periodo sotto 0-2, i “Lupi” si sono ritrovati pareggiando i conti con Gschliesser e cambiando marcia con Purdeller e Mantinger. Coulter infine si è “incaricato” di sigillare l’affermazione interna. (Di domenica 6 ottobre 2024) E’ una domenica sera positiva per le squadrequella che si è appena conclusaregular season dell‘ICE2024-2025. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. In Ungheria infatti, ilsi è imposto per 0-3 sui padroni di casa del Fehervar AV19. Dopo lo 0-0 dei primi venti minuti le “Foxes”: rete di Bradley, nel secondo periodo, per sbloccare la contesa e poi le griffe di Salinitri e Mantenuto per chiudere i giochi. Successo in rimonta per il Valsull’EC-KAC, per 6-3: dopo essere partiti male, avendo chiuso il primo periodo sotto 0-2, i “Lupi” si sono ritrovati pareggiando i conti con Gschliesser e cambiando marcia con Purdeller e Mantinger. Coulter infine si è “incaricato” di sigillare l’interna. (Oasport.it)

