Grande Fratello, è bufera su Clayton Norcross: le due (pessime) uscite che hanno sollevato l’indignazione del web (Di domenica 6 ottobre 2024) I telespettatori del Grande Fratello hanno contestato con indignazione le ultime frasi di Clayton Norcross ed un particolare gesto compiuto dall’attore statunitense. Il volto di Beautiful, entrato nel corso della terza puntata del reality show, si è integrato perfettamente nel gruppo nonostante qualche piccola difficoltà nell’esprimersi in una lingua che non è la sua. Tuttavia, durante una festa a tema Bridgerton, il party “Giefferton”, il 70enne si è lasciato andare ad affermazioni sgradevoli nei confronti della coinquilina Yulia Bruschi. Dopo aver brindato con i suoi compagni, Clayton ha dato della “poco di buono” alla 26enne di origini cubane. (Di domenica 6 ottobre 2024) I telespettatori delcontestato con indignazione le ultime frasi died un particolare gesto compiuto dall’attore statunitense. Il volto di Beautiful, entrato nel corso della terza puntata del reality show, si è integrato perfettamente nel gruppo nonostante qualche piccola difficoltà nell’esprimersi in una lingua che non è la sua. Tuttavia, durante una festa a tema Bridgerton, il party “Giefferton”, il 70enne si è lasciato andare ad affermazioni sgradevoli nei confronti della coinquilina Yulia Bruschi. Dopo aver brindato con i suoi compagni,ha dato della “poco di buono” alla 26enne di origini cubane. (Isaechia)

Giglio e Yulia al Grande Fratello: le immagini della notte che non piaceranno al fidanzato di lei - IT (@BITCHYFit) October 6, 2024 Giglio e Yulia, il gossip su loro al Tenax di Firenze Intanto, nelle ultime ore, Biagio D’Anelli ha dichiarato che Giglio e Yulia si conoscevano già prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. . it. com/kmgitIkl9c — Ross (@DigerossRoss) October 6, 2024 Il ... (Biccy)

“Dite addio a Clayton”. Grande Fratello, gesto gravissimo di fronte alle telecamere: “Non lo fare, ti cacciano” - È un’offesa brutta“. Nonostante le evidenti difficoltà nella lingua italiana il bel 70enne di Arcadia, contea di Los Angeles, ha legato bene con gli altri compagni di avventura nella Casa. Clayton Norcross verrà punito o graziato dopo questi due ‘scivoloni’ piuttosto pesanti? “Perché ci ... (Caffeinamagazine)

Grande Fratello, Luca Calvani contro una gieffina: “imita il percorso di Beatrice Luzzi” - Tu ci giochi anche un po’ su questo, poi quando inizia la diretta parti subito in questo modo. “Siamo al limite dell’assurdo qui. A parte la veemenza di questi attacchi. Così Luca ha bacchettato Jessica interpellato da Alfonso Signorini. Io ti vedo troppo costruita. Sì, lei è entrata con questa ... (361magazine)