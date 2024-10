Fedez e Chiara Ferragni, news separazione: affidamento figli e spese scolastiche a carico di chi, come stanno le cose (Di domenica 6 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Fedez sono vicini alla separazione consensuale. I figli saranno affidati a entrambi con una divisione delle spese, mentre il divorzio è previsto entro sei mesi. L'articolo Fedez e Chiara Ferragni, news separazione: affidamento figli e spese scolastiche a carico di chi, come stanno le cose proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Di domenica 6 ottobre 2024)sono vicini allaconsensuale. Isaranno affidati a entrambi con una divisione delle, mentre il divorzio è previsto entro sei mesi. L'articolodi chi,leproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Blogtivvu)

Fedez, Ferragni e il bodyguard arrestato Rosiello: dalle gite al parco con i figli alle passeggiate con nonna Luciana, il rapporto strettissimo dei Ferragnez - Era l'ombra dei Ferragnez. Di Fedez, ma anche di Chiara Ferragni e dei figli dopo la separazione. Per il rapper, Christian Rosiello era un amico, prima che un bodyguard. Lo seguiva in vacanza, ma... (Leggo)

Separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez: “Figli affidati a entrambi, spese scolastiche a carico di Fedez” - Continua a leggere . Fonti vicine al rapper avrebbero svelato che entrambi sarebbero intenzionati a sostenere le spese dei figli eccetto quelle "scolastiche, sanitarie e sportive" che sarebbero a carico di Fedez per sua espressa volontà. Nuove indiscrezioni sulla Separazione di Chiara Ferragni e ... (Fanpage)

Sapete quanti soldi ha proposto Fedez a Chiara Ferragni per il mantenimento? La cifra è davvero bassa (per i loro standard) - La separazione dei Ferragnez potrebbe avvenire ufficialmente entro la fine del mese, se gli avvocati di entrambi riuscissero ad arrivare a un accordo congruo sia per lui che per lei. A quanto pare – proprio come nella separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti – si partirebbe già con diverse ... (Donnapop)