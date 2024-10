Emilio Solfrizzi: “La Rai che mi snobba o il cinema che non mi propone progetti adatti a me mi fanno star male” (Di domenica 6 ottobre 2024) Emilio Solfrizzi è stato protagonista di serie di grande successo, da Sei forte maestro a Tutti pazzi per amore. Oggi lavora tanto a teatro ma è fermamente convinto di poter dare ancora il suo contributo anche alla televisione italiana. (Di domenica 6 ottobre 2024)è stato protagonista di serie di grande successo, da Sei forte maestro a Tutti pazzi per amore. Oggi lavora tanto a teatro ma è fermamente convinto di poter dare ancora il suo contributo anche alla televisione italiana. (Fanpage)

Fanpage - Emilio Solfrizzi | “La Rai che mi snobba o il cinema che non mi propone progetti adatti a me mi fanno star male”

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo sul palco della 87esima Campionaria Internazionale con 'Il crudo e il cotto' - Torna nel quartiere fieristico uno degli spettacoli made in Puglia più amati dal pubblico. Venerdì 4 ottobre, alle 21, nell’Area 47 Ovest della Fiera del Levante, in occasione della 87esima Campionaria Internazionale, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in arte Toti e Tata, proporranno lo... (Baritoday)

Teatro, Emilio Solfrizzi in Anfitrione al Quirino di Roma - Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto. Nel frattempo, il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera ... (Ildenaro)