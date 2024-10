Eccellenza, poker di Skerma nel Cecina, Pro Livorno Sorgenti ancora in testa alla classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) Volano le due formazioni labroniche in Eccellenza: la Pro Livorno Sorgenti mantiene il proprio status di capolista insieme al Camaiore grazie al 2 a 0 conquistato sul campo del Fratres Perignano con i gol di Putrignano e Morelli nella ripresa mentre lo Sporting Cecina vince 4 a 0 sul Certaldo (Di domenica 6 ottobre 2024) Volano le due formazioni labroniche in: la Promantiene il proprio status di capolista insieme al Camaiore grazie al 2 a 0 conquistato sul campo del Fratres Perignano con i gol di Putrignano e Morelli nella ripresa mentre lo Sportingvince 4 a 0 sul Certaldo (Livornotoday)

Eccellenza, la Pro Livorno Sorgenti pareggia il derby con lo Sporting Cecina ma rimane in testa alla classifica - . . Pro Livorno Sorgenti - Sporting Cecina finisce 1 a 1, come il ritorno di Coppa di dieci giorni fa dove però era passato lo Sporting Cecina in virtù della vittoria nell'andata. I biancoverdi giocano meglio nella prima frazione e riescono ad andare in vantaggio con Santagata al 35' ma nella ... (Livornotoday)

Eccellenza Resa casalinga della Massese. La Pro Livorno non lascia spazi al ‘Vitali’ - Il brivido non scuote gli ospiti, che nel finale amministrano e conducono in porto il terzo successo nelle prime 3. A disp. Pisciotta. I ragazzi di Pisciotta non riescono a proseguire sulla scia del successo sul Certaldo di mercoledì e al ‘Vitali’ crollano sotto i colpi dei labronici. Il 9 dei ... (Lanazione)

Eccellenza, la Pro Livorno Sorgenti batte 2 a 0 la Pontebuggianese e vola subito in testa alla classifica - La Pro Livorno Sorgenti batte 2 a 0 la Ponte Buggianese e vola in testa alla classifica del girone a 6 punti con la Sestese, è ovviamente prestissimo per fare questo tipo di calcoli e annotazioni ma sono senz'altro una bella iniezione di fiducia per i ragazzi di mister Bandinelli. I biancoverdi... (Today)

Finale amaro per il Mazzola battuto al 93' dalla Rondinella - MAZZOLA-RONDINELLA 0-1 MAZZOLA: Fontanelli, Rocchetti (Boumarouan 89’), Vecchiarelli, Zanaj (Gjana 70’), Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Camilli, Borri ...(ilcittadinoonline)

Eccellenza, il Cenaia vince contro il Fucecchio, pari tra Mobilieri Ponsacco e Sestese - Il Cenaia si impone 2 a 0 sul Fucecchio e si rimette all'inseguimento del gruppo di testa del gruppo di testa dopo la sconfitta della scorsa settimana col Camaiore capolista. Gli arancioverdi ...(pisatoday)

Un rigore di Grassi regala il successo corsaro del Castelnuovo a Massa - Eccellenza, una giornata che sorride al Castelnuovo e al Camaiore, due sicure protagoniste del campionato.(luccaindiretta)