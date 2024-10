Donna trovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana: ipotesi omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) Una Donna di 72 anni è stata trovata morta nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nelle campagne di Foiano della Chiana. Psicoterapeuta originaria di Roma, viveva immersa nel verde della ValdiChiana. Il cadavere è stato scoperto non lontano dall’abitazione, nascosto tra la vegetazione. Gli inquirenti sospettano si tratti di omicidio, data la ferita alla testa. Il marito, non vedendola rientrare, ha allertato la figlia, scatenando l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno ritrovato il corpo. La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta, e si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. A costatarne la morte il personale sanitario intervenuto sul posto. L'articolo Donna trovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana: ipotesi omicidio proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Unadi 72 anni è statanella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobredi. Psicoterapeuta originaria di Roma, viveva immersa nel verdeValdi. Il cadavere è stato scoperto non lontano dall’abitazione, nascosto tra la vegetazione. Gli inquirenti sospettano si tratti di, data la ferita alla testa. Il marito, non vedendola rientrare, ha allertato la figlia, scatenando l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno ritrovato il corpo. La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta, e si attende l’autopsia per chiarire le causemorte. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. A costatarne la morte il personale sanitario intervenuto sul posto. L'articolodiproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. (Lortica)

