Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa era scomparsa da casa | il mistero nell' Aretino

Arezzo, donna scomparsa trovata morta in un campo: ipotesi omicidio - La vittima, Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, presentava una ferita alla testa. Residente in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo, era scomparsa da ieri. Le indagini sono in corso e le cause della morte non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella ... (Tg24.sky)

Psicoterapeuta trovata morta nel campo, ipotesi omicidio a Foiano della Chiana - Letizia Giordani, 72 anni, aveva una profonda ferita alla testa. L’allarme dato dal marito: non vedendola rientrare per cena ha chiesto aiuto alla figlia che vive all’estero ...(lanazione)

Arezzo, donna scomparsa trovata morta in un campo: ipotesi omicidio - Il corpo di Letizia Giordani, 72 anni, è stato trovato in un campo a Foiano della Chiana con una ferita alla testa. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Sono in corso le indagini per chiarire l ...(tg24.sky)