Dengue a Fano, altra disinfestazione al via: interessate Vallato e le periferie (Di domenica 6 ottobre 2024) Fano, 6 ottobre 2024 – Nuova disinfestazione contro la Dengue: l'operazione si svolgerà tra questa notte e lunedì 7 ottobre e tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre. Per evitare, a seguito della pioggia, la formazione di pozze fangose nel Canale Albani in secca come già accaduto, il Comune ha invitato Enel Green Power ad immettere acqua. "Sarà utile – chiarisce il sindaco Luca Serfilippi – ad eliminare i ristagni che rappresentano un ambiente favorevole alla proliferazione delle zanzare. Enel Green Power immetterà acqua corrente ad intermittenza compatibilmente con la rottura della briglia di Cerbara". Le operazioni di disinfestazione, per la prima notte (dalle 24 di domenica 6 ottobre) interesseranno le aree periferiche della città, con particolare attenzione al Vallato, una delle zone più sensibili all'infezione.

