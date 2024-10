Come cambia il ranking ATP di Arnaldi con l’eliminazione a Shanghai e i punti da difendere sino a fine stagione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Matteoè uscito di scena nei trentaduesimi dell’ATP Masters 1000 di, rimontato e battuto dal russo Daniil Medvedev, vittorioso con lo score di 5-7 6-4 6-4. L’azzurro ha così confermato il risultato dello scorso anno, ma per via del nuovo sistema di assegnazione dei, entrato in vigore quest’anno, ne ha guadagnati 5. Il tennista italiano, infatti, scarterà lunedì 14 i 45guadagnati nel 2023 e nel incamererà 50, salendo da quota 1350 a 1355: attualmenteresterebbe stabile al 36° posto, ma alcuni colleghi che lo seguono in graduatoria sono ancora in corsa in Cina. La buona notizia per l’azzurro è che fino adovrà scartare soltanto 45, quelli inerenti agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna 2023: quest’annonon giocherà in Austria, ma nella medesima settimana risulta iscritto all’ATP 500 di Basilea, in Svizzera. (Oasport)