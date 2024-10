Collision 05 10 2024 Bad Blood for sycos

(Di domenica 6 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dalla Huntington Center di Toledo, Ohio. La puntata promette scintille con l’open challenge di Darby Allin e un importante match per determinare i contendenti ai titoli di coppia. La concorrenza del PLE della WWE Badnon aiuta, infatti lo show è stato registrato il 3 ottobre. Darby Allin vs Johnny TV (3 / 5) Il match inizia con una fase di studio, poi l’azione si intensifica. Allin colpisce con una superplex, ma TV risponde con un knee strike dalle scale. Nel finale, TV manca la Starship Pain, Allin lo colpisce con un Destroyer seguito da un Coffin Drop per la vittoria. Mi chiedo sempre perché non usano di più Johnny. Vincitore: Darby Allin Dopo il match, Allin lancia una sfida aperta per WrestleDream. Nessuno risponde e Allin accusa il roster di essere compiacente. (Zonawrestling)