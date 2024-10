Chi ha stabilito che alcuni colori possano essere indossati solo in estate? Il turchese fa brillare anche gli outfit autunnali (Di domenica 6 ottobre 2024) Il turchese non è un colore che può star bene solo in estate, anzi. Basta scegliere gli abbinamenti giusti e di tendenza per abbinarlo con stile anche in autunno. Ecco cinque outfit a cui ispirarsi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilnon è un colore che può star benein, anzi. Basta scegliere gli abbinamenti giusti e di tendenza per abbinarlo con stilein autunno. Ecco cinquea cui ispirarsi. (Iodonna)

Meteo, torna l'estate (ma solo per poco). Poi nuova ondata di maltempo con pioggia e nubifragi: le regioni più a rischio - Le previsioni Meteo per la settimana descrivono un ottobre all'insegna di temperature altalenanti. Il mese si aprirà infatti con una circolazione di bassa pressione di stampo... (Leggo)

Meteo, torna l’estate (ma solo per poco): le previsioni per i prossimi giorni - L’autunno, a differenza degli anni scorsi, è già iniziato. La settimana che andrà a cominciare però, vedrà arrivare un peggioramento che porterà piogge e temporali. La perturbazione colpirà dapprima le regioni settentrionali. A settembre è arrivata la prima ondata di freddo, che ha spazzato via il ... (Tvzap)

Sfilata estate 2025 di Valentino a Parigi: già solo l’invito è un capolavoro - l’invito, invidiatissimo e corteggiatissimo, è la copertina di uno spartito con una musica composta ad hoc per l’evento che si intitola “Pavillon des Folies”. Il successo che Alessandro Michele ha ottenuto quando era alla guida di Gucci (dove ha portato risultati stratosferici nelle vendite ... (Quotidiano)