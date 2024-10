Carlos Alcaraz in fiducia a Shanghai: “Fisicamente mi sento bene, non mi ha sorpreso il livello di Wu” (Di domenica 6 ottobre 2024) Non la più facile delle giornate quella di oggi per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo si è dovuto disimpegnare con una certa fatica contro il cinese Yibing Wu, che nonostante il suo numero 560 del mondo va tenuto in considerazione, essendo stato il primo del suo Paese a vincere un torneo ATP nella storia. 7-6(5) 6-3 il punteggio con il quale entra negli ottavi, dove se la vedrà con il vincitore del derby francese tra Gael Monfils e Ugo Humbert. Così lo spagnolo in conferenza stampa: “Non avevo pressione, è successo che Wu non mi ha fatto giocare così aggressivo come dalle mie abitudini. Ha colpito più forte e profondo di me, mi sono concentrato su quello che potevo controllare. A lui tutto il merito, perché ha giocato in modo davvero molto solido. (Di domenica 6 ottobre 2024) Non la più facile delle giornate quella di oggi peral Masters 1000 di. Lo spagnolo si è dovuto disimpegnare con una certa fatica contro il cinese Yibing Wu, che nonostante il suo numero 560 del mondo va tenuto in considerazione, essendo stato il primo del suo Paese a vincere un torneo ATP nella storia. 7-6(5) 6-3 il punteggio con il quale entra negli ottavi, dove se la vedrà con il vincitore del derby francese tra Gael Monfils e Ugo Humbert. Così lo spagnolo in conferenza stampa: “Non avevo pressione, è successo che Wu non mi ha fatto giocare così aggressivo come dalle mie abitudini. Ha colpito più forte e profondo di me, mi sono concentrato su quello che potevo controllare. A lui tutto il merito, perché ha giocato in modo davvero molto solido. (Oasport)

Oasport - Carlos Alcaraz in fiducia a Shanghai | Fisicamente mi sento bene non mi ha sorpreso il livello di Wu

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Questione di margini: cosa accadrà in futuro - Il talento di Carlitos è gigantesco, ma Jannik lo compensa con la forza mentale fuori dal comune. . Il numero uno al mondo ha preso bene la sconfitta, anche perché si trattava di un 500, nulla di troppo serio. Non a caso Sinner è stato tradito dal servizio proprio sul più bello: era ... (Liberoquotidiano)

"Perché è stato strano": Carlos Alcaraz rivela, cos'è successo in aereo con Jannik Sinner - E ancora: "Siamo stati a ridere, a fare battute e a parlare come se nulla fosse successo prima. Probabilmente in altri sport potrebbe essere impossibile farlo, ma penso che nel tennis abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo", ha concluso Alcaraz. Volti sereni, atmosfera rilassata anche se ... (Liberoquotidiano)

Jannik Sinner, attenzione: Carlos Alcaraz ora può insidiarlo, lo spettro di fine 2024 - E con un successo Alcaraz — tornato numero 2 al mondo dopo il successo di Pechino al posto di Zverev, fermo per una polmonite — potrebbe smuovere ancora la classifica puntando anche alla vetta occupata dall'amico e collega altoatesino. 100 in più di Carlitos (7. Insomma, quando è in forma lo ... (Liberoquotidiano)

Carlos Alcaraz in fiducia a Shanghai: “Fisicamente mi sento bene, non mi ha sorpreso il livello di Wu” - Non la più facile delle giornate quella di oggi per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo si è dovuto disimpegnare con una certa fatica ...(oasport)

Lo spagnolo è sceso in campo per il secondo giorno di fila a Shanghai, come Sinner: sconfitto il cinese Wu 7-6 6-3 - Lo spagnolo è sceso in campo per il secondo giorno di fila a Shanghai, come Sinner: sconfitto il cinese Wu 7-6 6-3 ...(gazzetta)

ATP Shanghai, Alcaraz non sente la fatica: “Ho qualche dolorino ma mi sento benissimo” - Tennis - Interviste | Lo spagnolo rende merito a Wu ("all'inizio colpiva più forte di me") e, a differenza di Sinner che ammette di aver sofferto fisicamente contro Etcheverry, dice di sentirsi alla g ...(ubitennis)