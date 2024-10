Calcio:Lazio-Empoli 2-1, pari a Bologna (Di domenica 6 ottobre 2024) 17.00 La Lazio batte l'Empoli 2-1 e affianca Juve e Udinese a 13 punti.Bologna-Parma 0-0, felsinei a 8, ducali a quota 6. All'Olimpico, Provedel scivola ed Esposito lo infila di testa (9'). Il pari biancoceleste arriva sempre di testa con Zaccagni servito da Tavares (49'pt) Nella ripresa, Vasquez respinge un rigore di Castellanos (50', fallo di Pezzella su Dia).La risolve Pedro con un gran destro sotto la traversa (84'). Al 'Dall'Ara', occasioni sui due fronti. Parma in dieci dal 52' per il rosso diretto a Coulibaly. I gol non arrivano. (Di domenica 6 ottobre 2024) 17.00 Labatte l'2-1 e affianca Juve e Udinese a 13 punti.-Parma 0-0, felsinei a 8, ducali a quota 6. All'Olimpico, Provedel scivola ed Esposito lo infila di testa (9'). Ilbiancoceleste arriva sempre di testa con Zaccagni servito da Tavares (49'pt) Nella ripresa, Vasquez respinge un rigore di Castellanos (50', fallo di Pezzella su Dia).La risolve Pedro con un gran destro sotto la traversa (84'). Al 'Dall'Ara', occasioni sui due fronti. Parma in dieci dal 52' per il rosso diretto a Coulibaly. I gol non arrivano. (Servizitelevideo.rai)

Lazio-Empoli, il risultato in diretta LIVE - 14' - Reazione Lazio. Punizione dalla fascia destra, posizione molto defilata. Isaksen se ne incarica e con il sinistro cerca ugualmente la porta, con un tiro diretto verso il primo palo. Vasquez è ...(sport.sky)

LIVE PRIMAVERA - Udinese - Lazio 0-0: niente gol e poche emozioni fin qui - Campionato Primavera 1 | 7ª giornata Domenica 6 ottobre 2024, ore 11:00 Stadio comunale di Codroipo (UD) UDINESE: Malusa, Palma, Lazzaro, Barbaro, Pejicic, De ...(lalaziosiamonoi)

Lazio-Empoli, risultato 2-1: gol di Pedro, dopo Esposito e Zaccagni, Castellanos sbaglia un rigore - La Lazio sale al terzo posto in classifica, a pari punti con la Juventus. All'Olimpico la squadra di Baroni va in svantaggio con l'Empoli (gol di Sebastiano Esposito), la riprende sul finire del primo ...(corriere)