Boxe Thailandese WKU, il ciociaro Samuele De Meis conquista il titolo mondiale (Di domenica 6 ottobre 2024) Samuele De Meis trionfa a Zurigo: il supinese conquista il titolo mondiale di Boxe Thailandese WKUGrande impresa sportiva per Samuele De Meis, giovane talento originario di Supino, che ha conquistato il titolo mondiale di Boxe Thailandese della prestigiosa federazione W.K.U. (World Kickboxing (Di domenica 6 ottobre 2024) Samuele Detrionfa a Zurigo: il supineseildiWKUGrande impresa sportiva per Samuele De, giovane talento originario di Supino, che hato ildidella prestigiosa federazione W.K.U. (World Kickboxing (Frosinonetoday)

Frosinonetoday - Boxe Thailandese WKU il ciociaro Samuele De Meis conquista il titolo mondiale

