Ballando con le Stelle 2024, seconda puntata: Bianca Guaccero e Nina Zilli in vetta alla classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora nessun eliminato nella diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. Al termine della seconda puntata del talent show, Milly Carlucci ha nuovamente svelato le prime due concorrenti al vertice della classifica. Si tratta, ancora una volta, di Bianca Guaccero e Nina Zilli. Per loro arriva dunque un bonus di 20 punti da utilizzare la prossima settimana. La Gara Le danze della seconda puntata prendono il via con il cha cha eseguito da Federica Nargi e Luca Favilla. Ottenuto l’applauso dal marito Alessandro Matri, seduto tra il pubblico, l’ex velina convince in toto la giuria, anche se Carolyn ha visto “qualcosa un pochino da raffinare“. Complimenti particolarmente sentiti da Canino: “Anche a me è piaciuto tutto, compreso il compagno“. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora nessun eliminato nella diciannovesima edizione dicon le. Al termine delladel talent show, Milly Carlucci ha nuovamente svelato le prime due concorrenti al vertice della. Si tratta, ancora una volta, di. Per loro arriva dunque un bonus di 20 punti da utilizzare la prossima settimana. La Gara Le danze dellaprendono il via con il cha cha eseguito da Federica Nargi e Luca Favilla. Ottenuto l’applauso dal marito Alessandro Matri, seduto tra il pubblico, l’ex velina convince in toto la giuria, anche se Carolyn ha visto “qualcosa un pochino da raffinare“. Complimenti particolarmente sentiti da Canino: “Anche a me è piaciuto tutto, compreso il compagno“. (Davidemaggio)

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Meglio se balli e non presenti più” - . Selvaggia Lucarelli ‘accoglie’ Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. “Tutti si stanno chiedendo cosa dirai, sei un po’ la Maria Rosaria Boccia di Ballando con le stelle… Milly Carlucci ha un’ansia che tu non hai idea… Per la prima volta in 9 anni dice che bisogna parlare di ballo. ... (Dailyshowmagazine)

Classifica Ballando con le Stelle: eliminazione bluff e polemiche - Nella Classifica di Ballando con le Stelle parziale, con i soli voti dei giudici, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato il primo posto portando a casa un'ottima performance che le hanno garantito un buon punteggio iniziale. Ma se da un lato ci sono stati trionfi, dall'altro non sono ... (Tvpertutti)

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero in lacrime racconta gli attacchi di panico: “Alla fine ho vinto io” - Continua a stupire Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle. Dopo aver vinto la prima puntata della nuova edizione del dance show del sabato sera di Rai Uno, nella seconda serata scende di nuovo in pista con Giovanni Pernice per lasciare ancora una volta senza parole, giudici e pubblico. In... (Today)