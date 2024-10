Antenne in via Val Pusteria Il comitato lancia l’allarme | Il cantiere apre domani

(Di domenica 6 ottobre 2024) Empoli (Firenze), 6 ottobre 2024 –per l’antenna della telefonia mobile in via Val, l’epilogo della vicenda si profila all’orizzonte. Areè di nuovo ildi cittadini Stop5gEmpoli, che in questi mesi ha cercato in ogni modo lecito di impedire la costruzione dell’antenna a pochi metri di distanza dalle abitazioni. “ Apprendiamo che– scrivono dal– inizieranno i lavori della gettata di cemento per la prima delle dueche piazzeranno davanti al condominio di via Val. Per noi si tratta di una sconfitta, quello che ci rafforza, però, sono la presa di coscienza e la volontà che la cittadinanza insieme all’amministrazione comunale siano consapevoli della necessità che non servono Pianivisto che non garantiscono salvaguardia della nostra salute,ma un serio regolamento delle”. (Lanazione)