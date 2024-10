Amaranto: il tifo imbavagliato . No del Tar, proibita la trasferta (Di domenica 6 ottobre 2024) Nonostante il caso presentasse analogie evidenti con quanto accaduto un anno fa quando venne dapprima vietata e poi consentita la trasferta di Pesaro ai tifosi dell’Arezzo, il finale questa volta è stato decisamente diverso. Dopo giorni di tira e molla, documenti inviati, attese e così via, ieri pomeriggio poco dopo le 14.30 è arrivata l’ufficialità : trasferta vietata a Sassari per i residenti in provincia di Arezzo. Il ricorso presentato al Tar da parte dell’avvocato Giulio Ciabattini, su iniziativa di Orgoglio Amaranto (il comitato dei tifosi che detiene l’uno per cento del capitale sociale dell’Arezzo calcio) non è andato a buon fine. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nonostante il caso presentasse analogie evidenti con quanto accaduto un anno fa quando venne dapprima vietata e poi consentita ladi Pesaro aisi dell’Arezzo, il finale questa volta è stato decisamente diverso. Dopo giorni di tira e molla, documenti inviati, attese e così via, ieri pomeriggio poco dopo le 14.30 è arrivata l’ufficialità :vietata a Sassari per i residenti in provincia di Arezzo. Il ricorso presentato al Tar da parte dell’avvocato Giulio Ciabattini, su iniziativa di Orgoglio(il comitato deisi che detiene l’uno per cento del capitale sociale dell’Arezzo calcio) non è andato a buon fine. (Lanazione)

L’ACF Arezzo pareggia, ma poi il Bologna dilaga: sconfitta amaranto in trasferta - Tuttavia, nonostante un inizio combattivo, le amaranto di Ilaria Leoni escono sconfitte da una partita difficile contro una squadra ben organizzata. Tuttavia, prima dell’intervallo, il Bologna colpisce due volte: al 40? con Sechi e poi al 43? con Battelani su calcio d’angolo, portando il punteggio ... (Lortica)