Addio a Sammy Basso, si è spento a 28 anni: le cause del decesso (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento improvvisamente Sammy Basso, conosciuto da tutti per la sua progeria. Il giovane è morto all’età di 28 anni. Le cause “Oggi la nostra luce, la nostra guida si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa”. Così l’Associazione Italiana Progeria annuncia la morte di Sammy Basso. Sammy Basso (Ansa) – cityrumors.itIl ragazzo 28enne, diventato uno dei volti più noti della progeria di Hutchinson-Gilford, si è spento nella serata di ieri, sabato 5 ottobre, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava ad un ristorante. L'articolo Addio a Sammy Basso, si è spento a 28 anni: le cause del decesso proviene da Cityrumors. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si èimprovvisamente, conosciuto da tutti per la sua progeria. Il giovane è morto all’età di 28. Le“Oggi la nostra luce, la nostra guida si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questa vita meravigliosa”. Così l’Associazione Italiana Progeria annuncia la morte di(Ansa) – cityrumors.itIl ragazzo 28enne, diventato uno dei volti più noti della progeria di Hutchinson-Gilford, si ènella serata di ieri, sabato 5 ottobre, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava ad un ristorante. L'articolo, si èa 28: ledelproviene da Cityrumors. (Cityrumors)

È morto Sammy Basso, il malato di progeria più longevo al mondo - Lo staff dell'Associazione Italiana progeria sui social ha scritto: "Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Aveva 28 anni e avrebbe avuto un malore mentre si trovava in un ristorante, da qualche giorno era rientrato in Italia da un viaggio in Cina. Ci stringiamo attorno alla famiglia e ... (Tg24.sky)

E’ morto Sammy Basso: malore al ristorante, era il più longevo malato di progeria al mondo - Sammy Basso, malato di progeria, è morto all'età di 28 anni dopo essersi sentito male in un ristorante L'articolo E’ morto Sammy Basso: malore al ristorante, era il più longevo malato di progeria al mondo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu)

È morto Sammy Basso, avrebbe avuto un malore al ristorante: aveva 28 anni ed era il malato di progeria più longevo al mondo - Nonostante la sua condizione di salute e le difficoltà legate alla malattia, Sammy è riuscito a ispirare tante persone con la sua energia, intelligenza e dedizione alla ricerca scientifica. . La notizia della scomparsa di Sammy Basso (il giovane avrebbe avuto un malore al ristorante) , una figura ... (Gazzettadelsud)