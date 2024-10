XXVII Domenica del Tempo Ordinario Commento al Vangelo secondo Marco 102-16

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 5 ottobre 2024) Continuiamo il cammino con Gesù diretti verso Gerusalemme accompagnati dall’invito di essere sempre accoglienti e non chiusi nelle proprie idee e convinzioni come è avvenuto con i dodici. Bisogna riconoscere che la chiusura del cuore coinvolge non solo i compagni di viaggio, ma anche coloro che sono fuori dalla cerchia di amici, come avviene in questadel. In quel, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».