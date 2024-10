Weekend finito in tragedia per i cercatori di funghi: due morti e tre feriti tra Liguria e Toscana (Di sabato 5 ottobre 2024) Due morti tra i cercatori di funghi in Italia. Uno in Toscana e uno in Liguria nella giornata di sabato 5 ottobre (Di sabato 5 ottobre 2024) Duetra idiin Italia. Uno ine uno innella giornata di sabato 5 ottobre (Notizie.virgilio)

Nuovi interventi per persone disperse o comunque non rintracciabili nelle montagne abruzzesi da parte del Soccorso alpino e speleologico. Oltre alle ricerche dell'escursionista disperso sul Gran Sasso ormai da oltre 48 ore nelle quali sono impegnati alcuni tecnici del soccorso alpino, abruzzese... (Ilpescara)

Domenica all'insegna di due gravi incidenti riguardanti persone in cerca di funghi. Il primo episodio è avvenuto in località Ceppo a 1.300 metri sul mare nei monti della Laga, dove un 82enne di Corropoli è deceuto dopo essere caduto in un dirupo. Qui è intervenuto l'elisoccorso dei vigili del... (Ilpescara)

Domenica all'insegna di due gravi incidenti riguardanti persone in cerca di funghi. Il primo episodio è avvenuto in località Ceppo a 1.300 metri sul mare nei monti della Laga, dove un 82enne di Corropoli è deceuto dopo essere caduto in un dirupo. Qui è intervenuto l'elisoccorso dei vigili del... (Ilpescara)

Due anziani sono morti a una manciata di chilometri uno dall'altro in Abruzzo; una donna è deceduta in Emilia Romagna. Tutte e tre le vittime erano andate a cercare funghi.Continua a leggere . (Fanpage)

E’ morto poco dopo per i traumi riportati. Cercatori di funghi, l’insidia dei sentieri di montagna E’ stata trovata dopo ore di ricerche nella zona di Ottone, nel Piacentino, una donna dispersa nei boschi, una 69enne residente in Portogallo ma originaria di Zavattarello (Provincia di Pavia). E’ ... (Secoloditalia)