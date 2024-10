TXOne Networks espande la serie Edge di dispositivi di sicurezza di rete nativi per gli ambienti di tecnologia operativa OT

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 5 ottobre 2024) La famiglia di prodotti è ora ricca di nuovi modelli e di un potente upgrade del firmware. IRVING, Texas & TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–, leader nelladei sistemi ciberfisici (CPS), ha annunciato oggi il lancio della versione 2.1 della suadididi, progettato per proteggere i processi e le infrastrutture industriali senza interrompere le operazioni. Questo aggiornamento ottimizza la resilienza e l’adattabilità dellain una più ampia gamma di settori industriali. “La nostraè stata appositamente progettata per le complessità delle reti OT, in cui le tradizionali soluzioni di cybersecurity IT non sono all’altezza”, ha dichiarato il dott. Terence Liu, CEO di. “Con la versione 2.