Tra arte e storia Il municipio l’azienda della schiscetta e la casa dei missionari

(Di sabato 5 ottobre 2024) Monza e Nova Milanese sono le due città al centro delle giornate Fai d’autunno, in calendario il prossimo fine settimana, per andare alla riscoperta di beni dal grande valore storico e artistico, troppo spesso dimenticati. Uno di questi, sotto il naso di tutti ma di solito visto come luogo istituzionale e non per il suo valore estetico, è il Palazzo deldi Monza, che per la prima volta viene aperto a una visita culturale. Gli si affiancano, nel capoluogo brianzolo, la Cascina Cernuschi nel Parco di Monza, sede del Posto fisso dei Carabinieri a cavallo e la sede del Pime (Pontificio istituto missioni estere) di via Lecco, edificio del primo ‘700 che dal 1912 ospita i padrie i seminaristi, vantando una nutrita biblioteca e spazi e decorazioni dal respiro multietnico.