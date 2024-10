Spezia una vittoria per continuare a volare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) I derby non si giocano, si vincono. Sebbene il match-Reggiana, in programma oggi, alle ore 15, al ‘Picco’, non possa considerarsi un derby vero e proprio, equiparabile alle sfide ad altissima tensione emotiva con Genoa, Sampdoria, Pisa o Carrarese, le sensazioni forti che lo accompagnano lo avvicinano di molto a quelle sentitissime contese liguri-toscane. Questione di una rivalità tra la tifoseria spezzina e reggiana che affonda le sue radici nel lontano 1981 (Serie C1), quando una Reggiana primatista affrontò alla penultima giornata unodestinato a retrocedere: gli spalti divennero a dir poco incandescenti e da lì iniziò un’antipatia sportiva conclamata. Gli animi tra le due fazioni si accesero ulteriormente nel campionato 1988-89 (Serie C1), quando bianchi e granata si giocarono la Serie B.