Spaccano la vetrina e portano via la Vespa d' epoca | mezzo recuperato due denunce

(Di sabato 5 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024 - Una brutta sorpresa quella trovata lunedì mattina dal titolare di un’agenzia immobiliare di piazza della Libertà: vetrata in frantumi e unad’, un caro ricordo di famiglia da anni trasformato in un oggetto d’arredamento per abbellire ladell’agenzia, sparita nel nulla. La vittima tuttavia non si è persa d’animo rivolgendosi subito alla polizia di stato. I falchi della squadra mobile hanno subito passato al setaccio le immagini della videosorveglianza cittadina individuando, in pochi giorni, i presunti autori del furto. Sulla base di quanto emerso, si tratterebbe di due uomini: un 33enne di origine albanese, già noto alle forze di polizia e un pistoiese di 36 anni.