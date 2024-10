Simfer innovazioni tecnologiche e IA al congresso nazionale di Padova

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Il 52°della Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa () si apre il 6 ottobre al nuovoCongress, con un evento che durerà fino a mercoledì 9 e riunirà oltre 2.000 specialisti da tutta Italia e dall’estero. Durante ilsi svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo delle cariche societarie, a partire dal Presidente e dal Consiglio di presidenza. A dare il via ai lavori sarà la lezione inaugurale del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, il 6 ottobre alle ore 16 in Sala Mantegna Plenaria, dal titolo “Le sfide etiche della moderna medicina tra tecnologia e solidarietà”.