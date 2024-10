Ruba merce griffata e scappa via E’ il decimo furto ora basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Empoli, 5 ottobre 2024 – “Ho sempre difeso il mio centro storico, ma adesso non riesco più a farlo. Sono esasperata. Vedo tanto degrado, tanta insicurezza. In quattro anni ho subìto una decina di furti e due volte mi hanno aperto il registratore di cassa”. È il grido di dolore di Sara Praticò, titolare dei negozi di abbigliamento “Solofirme” di via del Giglio e via Lavagnini. Figlia di una storica famiglia di commercianti di Reggio Calabria, l’amore l’ha portata a trasferirsi in Toscana, a Empoli per la precisione. “Ho sposato un empolese – racconta – e qui ho deciso di investire in quello che più amo: il commercio. Nel 2020 ho aperto il primo negozio, nel 2021 il secondo e nel 2023 ho ampliato con un altro spazio junior. L’ho fatto prendendo dei fondi sfitti in una zona che per anni era stata abbandonata.