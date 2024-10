Roma Juric già a rischio Possibile anche un ritorno di De Rossi quello scaricato per vincere trofei

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo solo 4 partite e 16 giorni sulla panchina dellaIvanè già sotto esame. Il clima del tifonista è caldo, scrive il Corriere dello Sport “Le avvisaglie di Boras, con la contestazione finale ai giocatori che si volevano avvicinare ai tifosi per ringraziarli del sostegno, lasciano pensare che la Curva Sud in trasferta non farà sconti alla squadra neppure a Monza. L’addio a Deè ancora nelle teste e nei cuori della gente. E le ultime due partite non hanno fatto altro che rafforzare il sentimento di ostilità”. La sconfitta in Europa League, nonostante le vittorie in campionato, non si riesce a digerire. Non è solo una questione di risultati ovviamente, ma di gioco, perché la“assomiglia sempre di più alle peggiori versioni del breve ciclo De”.