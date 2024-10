Risultati di StadioInsieme | No all’hotel al Sussidiario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si è svolto il primo dei due laboratori del percorsoche, in sette tavoli tematici, ha affrontato alcuni dei temi ’caldi’ della progettazione del nuovo impianto sportivo in viale delle Olimpiadi. Quattro le caratteristiche che sono state discusse: il progetto, le funzioni nello stadio ‘Castellani’, ile la struttura ricettivo-turistica e gli altri sport oltre al calcio. Il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore al commercio Adolfo Bellucci erano presenti all’incontro con i cittadini. I punti specifici sono stati introdotti a inizio serata prima di dare un tempo di ponderazione e discussione di un’ora e mezza. A conclusione della serata, sono state riepilogate le opinioni dei partecipanti in cartelloni tematici.Il confronto è stato moderato dai facilitatori di Simurg Ricerche, la società che ha il compito di organizzare e gestire il percorso partecipativo.