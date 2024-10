Rececconi vive nel cuore degli ultras

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) “”, così conosciuto per la straordinaria somiglianza con il campione laziale prematuramente scomparso, avrà goduto nell’azzurro del Cielo della vittoria del Napoli e del primo posto. Lo storico fondatore del gruppo Fedayn Lucianonzio purtroppo è venuto a mancare due giorni fa ed assordante è stato il silenzio dei tifosi all’interno dello Stadio Maradona. Soltanto l’incredibile entusiasmo legato al Napoli straripante della ripresa contro il Como ha fatto uscire spontaneamente la voce ad un pubblico visibilmente commosso. Di questo parla “Il Mattino” nell’edizione odierna. “”, il silenzio in omaggio ad un grande tifoso Così Il Mattino: “Silenzio all’ingresso delle squadre in campo, niente bandiere e niente striscioni, soltanto uno per ricordare allo stadio la guida carismatica del tifo, uno in entrambe le curve.