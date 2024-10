Motta Dopo l’infortunio di Bremer daremo tutti di più

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 5 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Il solito Thiagola bella vittoria di Champions, alla vigilia della gara di campionato contro il Cagliari, non vuole distrazioni, nemmeno a causa del ko di. Così taglia corto sul possibile ritorno in campo di Pogba e si gode McKennie, Vlahovic e Francisco Conceicao. “La squadra sta bene, molto bene. Vincere aiuta a lavorare meglio. Siamo concentrati per la gara di domani. Non ci saranno, Nico Gonzalez, Milik, Adzic e Timothy Weah, che oggi ha accusato ancora dolore”, ha detto il tecnico della Juve. “è un ragazzo fantastico e per questa squadra è importantissimo. Adessonoiqualcosa in più. Deve stare sereno. Dispiace per il suo infortunio. Noiil massimo e aspetteremo il suo rientro”, ha proseguito. “Loro vengono da una vittoria e hanno giocato recentemente molto bene.