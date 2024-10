MotoGP Maverick Vinales | Essere in prima fila mi soddisfa Darò tutto per conquistare il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un risultato inatteso pere l’Aprilia. Motegi è non la miglior pista per la moto di Noale, parlando di un tracciato caratterizzato da grandi frenate e accelerazioni. Le qualifiche hanno sorriso al pilota spagnolo, bravo a interpretare una condizione di pista non facile all’inizio della Q2, quando è arrivata la pioggia che ha tolto dei riferimenti.è riuscito a mettere insieme una prestazione consistente, conquistando unasignificativa e preceduto dal connazionale Pedro Acosta (GasGas) e da Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Un risultato dettato anche dalle disavventure di Jorge Martin e di Marc Marquez. Il leader della classifica mondiale è incappato in un errore in curva-9, finendo anzitempo il suo time-attack. Sarà 11° Martin, mentre inizierà dalla nona piazzola la sua Sprint Race e la gara domenicale Marquez.