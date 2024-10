MotoGP Enea Bastianini | Duello con Marquez? Si accende qualcosa quando sei in lotta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Doppietta Ducati sotto al cielo grigio di Motegi. Francesco “Pecco Bagnaia” ha infatti vinto la Sprint Race del GP del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2024 di, arginando il compagno di squadra, secondo davanti a Marc. Una grande prestazione per la “Bestia”, capace di ottenere un gap di +0.181 rispetto a “Pecco” battagliando nelle battute finali con un furibondo Marceffettuando una spettacolare staccata alla curva 11. Una volta arrivato in zona mista, il centauro ha commentato quanto fatto: “Bella Sprint, il passo era buono per tutta la durata della gara – ha detto all’inizionella classica intervista al parco chiuso -alla fine ero molto vicino a Pecco ma avevo personegli ultimi giri perché anche Marc era molto vicino.