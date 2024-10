Milan Futuro presente duro Talento ma zona playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Già sette giornate di campionato alle spalle per, all’anno zero di un progetto molto importante per il club rossonero. Dopo due pareggi e tre sconfitte, giovedì 26 settembre è arrivato contro la Spal il primo successo, seguito dal buon pareggio sul campo della Lucchese. Le vittorie in Coppa Italia con Lecco e Novara avevano forse illuso, ma il lavoro dei ragazzi di Davide Bonera va contestualizzato e letto in prospettiva. Il confronto con il professionismo non poteva che essere complesso, sia per la fisicità degli avversari, che per il calore di molti stadi della terza serie italiana. Un contesto nuovo, palesatosi ad esempio con le tante segnature concesse su calcio piazzato. Al tempo stesso, qualche dubbio permane sulle scelte in tema fuoriquota, come nel caso dell’ex interista Samuele Longo, ancora a secco di gol.