McTominay protagonista dentro e fuori dal campo | il gesto nei confronti di un tifoso del Napoli è virale!

(Di sabato 5 ottobre 2024) La vittoria delsul Como porta la firma anche dello scozzeseche si è resocon un bela fine partita. Ilcontinua a brillare in Serie A, consolidando la sua posizione al primo posto in classifica dopo una vittoria schiacciante nell’anticipo contro il Como. La squadra di Antonio Conte, ormai inarrestabile, si prepara a affrontare la sosta con un ritmo incalzante, mentre l’entusiasmo dei tifosi cresce grazie a nuovi beniamini., ilneidi unScott, centrocampista scozzese ex Manchester United, ha rapidamente conquistato i cuori dei tifosi partenopei. Il suo nome è già diventato un simbolo. La sua presenza insi è fatta subito sentire: ha segnato il gol del vantaggio dopo soli 25 secondi dal fischio d’inizio contro il Como, dimostrando la sua determinazione e la sua abilità.