Maltempo e disagi | al Nord è già inverno accese le caldaie a Belluno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilsi è abbattuto sulle Dolomiti, portando neve abbondante e temperature in picchiata. Alesono giàper far fronte al freddo precoce, con la neve che ha coperto le montagne e causatoanche sul litorale veneto, dove una forte mareggiata ha colpito Caorle.Leggi anche: Terremoto a Napoli, una serie di scosse all’alba Sulle Dolomiti Bellunesi e sulle Prealpi Vicentine, la neve ha raggiunto quasi mezzo metro in alcune località. Le temperature sono scese fino a -7 gradi sulla Marmolada, mentre a fondovalle si sono toccati anche gli 8 gradi. Già nella serata di giovedì, il Passo Giau, a quota 2236 metri, è stato chiuso al traffico a causa delle condizioni proibitive. Solo grazie all’intervento rapido degli spazzaneve e dei mezzi spargisale la strada è stata riaperta la mattina successiva.