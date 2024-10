Luna Rossa perde in gara ma vince in tv | ecco i dati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vi proponiamo la TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Luis Vuitton Cup)sbanca in tv anche se. La nona e la decima regata della finale della 37esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in diretta su Italia 1, ha sfiorato il 9% di share medio con un milione di telespettatori collegati. Un risultato davvero notevole nonostante la sconfitta della compagine italiana che è stata superata, anche se solo per pochi secondi, dalla britannica Ineos che ora si trova ad un passo dal trionfo definitivo. Laha avuto il merito di allargare il pane della rete del Biscione con una forte attenzione da parte dei giovani under 35, che anche l'altroieri hanno superato agilmente il 10% di share nell'emozionante finale diin cui ad un certo puntosembrava aver recuperato il distacco dagli avversari. Ma non è bastato.