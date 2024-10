LIVE Sinner-Daniel 6-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Jannik stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 1-0 Game. Rovescio lungolinea ben giocato dal nipponico, che si carica. AD-40 Guizzo del giapponese, bravo ad arrampicarsi su questo smash. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio difensivo del. 40-AD Palla break. Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di. 40-40 Jannik comanda lo scambio piazzandosi sulla linea di fondo e chiude con il dritto inside in vincente. Parità. 40-30 Servizio e dritto a bersaglio per l’orientale. 30-30 Rovescio lungolinea profondo e dritto in avanzamento a segno per il nipponico. 15-30 Prima esterna vincente di. 0-30 Di poco out il rovescio lungolinea del giapponese. 0-15 Non molla nulla Jannik, che trova un lob in recupero delizioso. SECONDO SET 6-1SET! Servizio, dritto e volèe.