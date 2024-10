L’Inter contro il Torino deve confermare la crescita offensiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inter-chiama gli attacchi. E per gli uomini di Simone Inzaghi diventa la gara in cuiladel reparto offensivo vista nell’ultima settimana. ATTACCHI SUGLI SCUDI – Inter-, al contrario di quanto visto negli ultimi anni, promette di essere una partita in cui saranno gli attacchi a prendersi la scena. Se la squadra di Paolo Vanoli punterà sulla sua nuova mentalità, in casa nerazzurra per arrivare alla vittoria finale sarà importantelaproprio del reparto offensivo. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe ritornare in auge la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. A proposito del francese, non trova il gol da oltre un mese. È arrivato il momento di rigonfiare la rete.