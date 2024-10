Lavoro professione archeologo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 5 ottobre 2024) Certe norme negli impieghi pubblici richiedono la figura dell’. E l’accelerazione la dà il Pnrr, con i cantieri per valorizzare il patrimonio. Una specializzazione affascinante, ma messa ai margini, adesso può offrire importanti sbocchi. C’è l’«vecchio stampo» che effettua scavi e trova reperti, come accade nella Villa romana di Bibione; c’è chi segue la realizzazione di un tratto ferroviario interessato da ritrovamenti storici; c’è l’esperto impiegato stabilmente in cantieri pubblici e privati; c’è chi magari scopre preziose testimonianze sottomarine. Con varie specializzazioni, i laureati in antichità sono sempre più richiesti. Strano ma vero, per la prima volta questa- che fino a inizio 2020 era a dir poco precaria e veniva snobbata anche dagli atenei - oggi vede un incremento di iscritti e, soprattutto, di richieste nel mercato del