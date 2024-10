Inter tornano i titolari | Thu-La in attacco e Frattesi in mediana E Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-04 17:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La trasferta di Udine prima e la netta vittoria in Champions poi hanno riabilitato l’, i nerazzurri arrivavano dalla sconfitta subita nel derby a da una serie di incertezze difensive che hanno messo in dubbio la mentalità della squadra, un po’ scarica dopo aver conquistato lo scudetto della seconda stella. Le ultime due partite giocate sono servite per riprendere coscienza, anche se qualche sbandata lì dietro si è vista ancora e sarà necessario recuperare il prima possibile quella compattezza che l’anno scorso è stata tra le carte del successo.