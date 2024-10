Inter-Torino le formazioni ufficiali | conferma per Bisseck dal 1?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)in campo tra poco per la partita valida per la settima giornata di Serie A Enilive 2024-2025. Simone Inzaghi opta per la stessa formazione del match vinto contro l’Udinese. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a San Siro., LE(3-5-2): 1 Sommer; 31, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.(3-5-2): 32 Milinkovic Savic; 2 Walukiewicz, 23 Coco, 5 Masina; 16 Pedersen, 61 Tameze, 28 Ricci, 8 Ilic, 20 Lazaro; 18 Adams, 91 Zapata.