Influenza e Covid vaccini anche da medici di famiglia e pediatri

(Di sabato 5 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024- Vaccinazione contro l’e ilin corso in Toscana. Per gli anziani delle Rsa è iniziata il 1 ottobre, mentre da lunedì 7 ottobre ci si potrà vaccinare invece all’ambulatorio del proprio medico dio pediatra di libera scelta. I duesono offerti gratuitamente a tutti i cittadini con almeno sessanta anni di età e a tutti coloro che rientrano tra i soggetti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione, ovvero persone ad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in gravidanza, chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti ‘care giver’), gli operatori sanitari e sociosanitari, gli studenti dina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.