Il mio 7 ottobre 2023 - quinta puntata

(Di sabato 5 ottobre 2024) È il 12 febbraio 2024. Sono nel kibbutz di Kfar Aza dove dei 950 abitanti 63 sono stati uccisi e 19 rapiti. Di questi, mentre scrivo cinque sono ancora nelle mani dei miliziani di Hamas. Entro dentro la piccola casa di Naor Hasidim e della sua fidanzata Sivan Elkabets, entrambi ventitreenni, entrambi assassinati dai terroristi nell’ala giovanile del kibbutz quel 7. Un giorno nero per Israele, e per il resto del mondo. La coppia, cresciuta ad Ashdod, stava insieme da quando, ancora adolescenti, si incontrarono al liceo. Man mano che avanzo tra i detriti e vedo le loro fotografie che li immortalano felici e sorridenti, mi tremano le gambe. Non c’è un centimetro della casa che non sia crivellato dai buchi dei proiettili, che sono centinaia.