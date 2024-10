Highlights e gol Udinese-Lecce 1-0 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la settima giornata del campionato di. Prima frazione di gioco con occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto per i padroni di casa che vanno vicinissimi al gol del vantaggio ma colpiscono due legni. Ilperò non sta a guardare e Gallo, con un mancino pericoloso, sibila all’angolino della porta difesa da Okoye. Nella ripresa i ritmi si abbassano e, quando tutto lascia presagire ad uno 0-0, ci pensa Zemura su punizione a pennellare una vera e propria magia. Gli ospiti ci provano nel finale, ma non impensieriscono Okoye., momentaneamente, al secondo posto con 13 punti. LE PAGELLE E I VOTI ILDEI GOL E DEGLIe gol1-0:) SportFace.